Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого

Окупант скаржиться на те, що росіяни його не розуміють.

Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Фото: vesti-ua.net

Мобілізований російський окупант на Донеччині розповів матері про великі втрати і пиятику у його підрозділі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, яке опублікувало перехоплення телефонної розмови окупанта.

"Бл*дь, четверо діб не сплю. Я четверо, ну та, ми з пацанами четверо не спимо. Тому що бл*дь, вода!", - сказав він у розмові з матір'ю.

У розмові окупант поскаржився на те, що родичі його не розуміють. Розповів, що у роті їх лишилося 30 осіб, а до ближнього підрозділу росіян йти два кілометри під вогнем.

Також сказав, що гроші вони витрачають на горілку, бо інакше вижити у цій ситуації неможливо. 

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського загарбника, в якій він розповідає про беззаконня, які відбуваються на окупованих РФ територіях. Так, серед повідомленого ним, окупаційною воєнною поліцією було розстріляно 28 ромів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також