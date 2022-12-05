Окупант скаржиться на те, що росіяни його не розуміють.

Мобілізований російський окупант на Донеччині розповів матері про великі втрати і пиятику у його підрозділі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, яке опублікувало перехоплення телефонної розмови окупанта.

"Бл*дь, четверо діб не сплю. Я четверо, ну та, ми з пацанами четверо не спимо. Тому що бл*дь, вода!", - сказав він у розмові з матір'ю.

У розмові окупант поскаржився на те, що родичі його не розуміють. Розповів, що у роті їх лишилося 30 осіб, а до ближнього підрозділу росіян йти два кілометри під вогнем.

Також сказав, що гроші вони витрачають на горілку, бо інакше вижити у цій ситуації неможливо.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського загарбника, в якій він розповідає про беззаконня, які відбуваються на окупованих РФ територіях. Так, серед повідомленого ним, окупаційною воєнною поліцією було розстріляно 28 ромів.