Близько 15 000 українців зникли безвісти через розпочату Росією війну, – Лубінець

“Когось із них, можливо, немає в живих”.

Близько 15 тис. громадян України зникли безвісти через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомив у Facebook уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть: доля тисяч людей невідома. Когось з них вже, можливо, нема серед живих. Їх всіх шукають рідні, і безмежні страждання в сім‘ях від невідомості. Рідні чекають хорошу звістку. Чекають з надією в серці”, – зазначив він.

Нагадаємо, у вересні на Київщині повноцінно запрацював Координаційний центр Уповноваженого зі зниклих безвісти.