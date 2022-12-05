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Близько 15 000 українців зникли безвісти через розпочату Росією війну, – Лубінець

“Когось із них, можливо, немає в живих”.

Близько 15 000 українців зникли безвісти через розпочату Росією війну, – Лубінець
Фото: gur.gov.ua

Близько 15 тис. громадян України зникли безвісти через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомив у Facebook уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть: доля тисяч людей невідома. Когось з них вже, можливо, нема серед живих. Їх всіх шукають рідні, і безмежні страждання в сім‘ях від невідомості. Рідні чекають хорошу звістку. Чекають з надією в серці”, – зазначив він.

 

Нагадаємо, у вересні на Київщині повноцінно запрацював Координаційний центр Уповноваженого зі зниклих безвісти.

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