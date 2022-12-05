Близько 40% жителів Київщини залишилися без світла через ракетну атаку Росії, – ОВА

Унаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки у Київській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Близько 40% споживачів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

“У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів”, – зазначив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, сили ППО збили декілька ворожих об'єктів над Київщиною.

Нагадаємо, повітряні сили відбили сьогоднішній ракетний удар РФ по Україні: було збито понад 60 ворожих ракет з 70-ти. Однак внаслідок ракетної атаки є влучання по енергетичних об'єктах.