Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько 40% жителів Київщини залишилися без світла через ракетну атаку Росії, – ОВА

Сили ППО збили декілька ворожих об’єктів над областю.

Близько 40% жителів Київщини залишилися без світла через ракетну атаку Росії, – ОВА
Фото: EPA/UPG

Унаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки у Київській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Близько 40% споживачів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

“У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів”, – зазначив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, сили ППО збили декілька ворожих об'єктів над Київщиною.

 

Нагадаємо, повітряні сили відбили сьогоднішній ракетний удар РФ по Україні: було збито понад 60 ворожих ракет з 70-ти. Однак внаслідок ракетної атаки є влучання по енергетичних об'єктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також