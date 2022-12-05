На Одещині російськими обстрілами пошкоджено енергетичну інфраструктуру, відомо про 2 поранених

Також були влучання у цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок масованого ракетного удару Росії на Одещині пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, також були влучання у цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про двох поранених.

Щодо електропостачання, то воно відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району, додав Марченко.

"Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання". - йдеться в повідомленні керівника ОВА у Telegram.

Нагадаємо, в Одесі повністю припинено водопостачання. Відбулося знеструмлення всіх насосних станцій та резервної лінії.

У Дніпропетровській області знеструмлено насосні станції одного з п‘яти водоканалів, які підпорядковуються обласній раді.