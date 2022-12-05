На Одещині російськими обстрілами пошкоджено енергетичну інфраструктуру, відомо про 2 поранених

Внаслідок масованого ракетного удару Росії на Одещині пошкоджена енергетична інфраструктура.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, також були влучання у цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про двох поранених.
Щодо електропостачання, то воно відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району, додав Марченко.
"Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання". - йдеться в повідомленні керівника ОВА у Telegram.
Нагадаємо, в Одесі повністю припинено водопостачання. Відбулося знеструмлення всіх насосних станцій та резервної лінії.
У Дніпропетровській області знеструмлено насосні станції одного з п‘яти водоканалів, які підпорядковуються обласній раді.