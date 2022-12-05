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В Одесі повністю припинено водопостачання (оновлено)

Знеструмлено навіть резервні лінії. 

В Одесі повністю припинено водопостачання (оновлено)

В Одесі повністю припинено водопостачання. Відбулося знеструмлення всіх насосних станцій та резервної лінії. 

Про це повідомили в Телеграм-каналі Одеської міської ради.

"Тому відсутнє водопостачання скрізь по наших споживачах. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої зі зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, відключені всі котельні.

Оновлено. За інформацією заступника Офісу президента Кирила Тимошенка, в Одеській області внаслідок ракетних атак пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована.

Нагадаємо, Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди. 

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