Головне за ніч. Субота, 3 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Запоріжжя і Дніпропетровщини, вибух в Одесі, американський "бомбардувальник майбутнього".

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та шість БпЛА типу “Орлан-10”. Українські ракетники та артилеристи уразили пʼять пунктів управління, два склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об’єкти російських окупантів.

Противник завдав пʼятьох ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. Продовжує вести наступальні дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 3 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали 90 600 осіб. За минулу добу оборонці ліквідували ще 510 окупантів. Також захисники знищили ще один ворожий танк.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія цієї ночі завдала удару по мирних територіях Запорізької області. Є пошкодження будинків мирних людей.

"Унаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, усі люди цілі", –йдеться у повідомленні голови ОВА Олександра Старуха.

Уночі армія Росії девʼять разів била по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії. Найбільше влучань – у Нікополі, туди прилетіло більше 30 снарядів. Місто перебуває під обстрілами майже весь час.

"Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід", – написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Полум’я уже загасили.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Одесі, в результаті якого постраждало семеро людей.

За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській. Під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події прибула слідчо-оперативна група, після чого і стався вибух.

“Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували”, - зазначили в поліції. На місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, встановлюються всі обставини події.

Пентагон і оборонний підрядник Northrop Grumman представили американський військовий бомбардувальник майбутнього.

Очікується, що цей літак слугуватиме основою бойових операцій військово-повітряних сил. Літак B-21 Raider із характерною формою крил летючої миші представили на заводі Air Force Plant 42, державному виробничому підприємстві, що суворо охороняється, на півночі від Лос-Анджелеса, де виконуються деякі з найбільш секретних робіт військових.

Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи перед ангаром, сказав, що літак є доказом довгострокової стратегії Міністерства оборони створювати передові можливості, які "зміцнять здатність Америки стримувати агресію сьогодні та в майбутньому". "Ми знову пояснюємо будь-якому потенційному ворогу: ризики та ціна агресії значно переважають будь-які можливі здобутки", – сказав Остін.

Reuters додає, що літак – перший із нового парку ядерних бомбардувальників-невидимок великої дальності для ВПС Сполучених Штатів. Може доставляти як звичайну, так і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки паливом на велику дальність і в повітрі. Перший літак готуються повністю завершити наступного року.

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