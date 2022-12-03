РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського, – джерела (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського, – джерела (оновлено)
Від антикорупції до Тероборони: як прокурори САП стали гранатометниками
Від антикорупції до Тероборони: як прокурори САП стали гранатометниками
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли Херсон знову без світла

Енергетики вже повертають світло у домівки херсонців.

Через російські обстріли Херсон знову без світла
Фото: Пресслужба Укренерго

В ніч на 3 грудня звільнений від росіян Херсон знову залишився без світла.  

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

“Російські загарбники обстріляли Херсон - пошкоджені електромережі”, - повідомив голова ОВА.

 

Він зазначив, що ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців. 

Як раніше повідомлялось, через три тижні після деокупації світло отримали 75% жителів Херсона. На 2 грудня електропостачання було відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також