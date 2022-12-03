Через російські обстріли Херсон знову без світла

Енергетики вже повертають світло у домівки херсонців.

В ніч на 3 грудня звільнений від росіян Херсон знову залишився без світла.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські загарбники обстріляли Херсон - пошкоджені електромережі”, - повідомив голова ОВА.

Він зазначив, що ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців.

Як раніше повідомлялось, через три тижні після деокупації світло отримали 75% жителів Херсона. На 2 грудня електропостачання було відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів.