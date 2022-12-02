Перші системи ППО Hawk вже в Україні, - Резніков

Іспанія надала Україні перші системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він додав, що у Іспанії будуть тренуватись більше українських захисників.

“Іспанія підтримує Україну гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься”, - запевнив Резніков.

Hosted 🇪🇦#DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for 🇺🇦 and visited our soldiers in a hospital. 🇪🇦 stands with 🇺🇦: humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in 🇪🇦

Our 1st Hawks are provided by 🇪🇦 pic.twitter.com/Nm02iW9oFb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Нагадаємо, Пентагон укладе контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon Technologies на виробництво шести ЗРК NASAMS для України.