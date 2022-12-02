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Перші системи ППО Hawk вже в Україні, - Резніков

Іспанія продовжує підтримувати Україну.

Перші системи ППО Hawk вже в Україні, - Резніков
Фото: Олексій Резніков

Іспанія надала Україні перші системи протиповітряної оборони Hawk

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він додав, що у Іспанії будуть тренуватись більше українських захисників.

“Іспанія підтримує Україну гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься”, - запевнив Резніков.

Нагадаємо, Пентагон укладе контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon Technologies на виробництво шести ЗРК NASAMS для України.

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