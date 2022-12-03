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Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на холод у квартирах

Люди часто живуть без вікон.

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на холод у квартирах
Фото: Маріупольська міська рада

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. 

Про це у Телеграм повідомляє Маріупольська міська рада.

"Обурення жителів окупованого міста зростає. Вони настільки невдоволені, що колаборанти вже не можуть приховати проблему, а місцеві пабліки починають афішувати скарги маріупольців. Приховати їх за фейковою ширмою "життя покращується" - вже неможливо", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, про свої проблеми говорять мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Гранітній, 144. 

"Люди живуть без вікон, не знають куди звертатися. Ніхто не хоче вирішувати проблему. І це не поодинокі історії. Чим прохолодніше, тим більше сигналів SOS по всьому місту", - додали у міськраді.

Нагадаємо, що у селах Маріупольського району у людей немає їжі та грошей. Тож люди вимушені жити на "гуманітарку", якої не вистачає на всіх.

Також жителі міста стоять в чергах за водою та хлібом. 

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