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У Києві комунальні аптеки працюватимуть і у випадку блекауту, - Кличко

Працюватиме і частина аптек приватних мереж.

У Києві комунальні аптеки працюватимуть і у випадку блекауту, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua/

Аптеки київського комунального підприємства «Фармація» забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання.

Про це у Телеграм написав мер Києва Віталій Кличко.

Працюватиме і частина аптек приватних мереж. Інформацію будуть оперативно оновлювати представники КМДА.﻿

Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні. Лікувально-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу цього комунального підприємства.

Нагадаємо, що якщо Росія завдасть нових ударів по критичній інфраструктурі України і повністю зникне електропостачання, у Києві продовжать роботу окремі торгові мережі, ринки, магазини й ТРЦ.

Також у Києві в ліфтах багатоповерхівок планують розмістити екстренні бокси допомоги.

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