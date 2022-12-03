"Перші три літери росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України".

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт "Херсон" у звільненій Чорнобаївці.

Про це він повідомив у Twitter і опублікував фото з аеропорту.

"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!" - написав міністр.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, в Чорнобаївці ворог вперто зосереджував вертольоти, які регулярно знищувала українська артилерія.

У березні, коли ЗСУ знищили черговий блокпост росіян, військові знайшли мапи окупантів, які пояснили "феномен" Чорнобаївки. Справа в тому, що на цьому аеродромі під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7-ої десантно-штурмової дивізії, 127-ої окремої бригади розвідки та 20-ої мотострілецької дивізії. А найголовніше - командний пункт всього угрупування військ РФ на цьому напрямку.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Чорнобаївка увійде в історію воєн: "Це - місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю, такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди".