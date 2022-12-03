Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою.

У Білорусі триває накопичення угрупування військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ", – сказав командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

При цьому українські військові постійно відслідковують ситуацію та готують сили до адекватного реагування.

За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими цей напрямок посилить Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що у ГУР Міноборони заявили, що наразі на території Республіки Білорусь не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до розгорнутого в січні-лютому.

Раніше у Генштабі повідомляли про те, що росіяни готуються перекинути окремі підрозділи своїх військ із Білорусі на окуповані території України.