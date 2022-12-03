Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Новінський зібрався оскаржувати санкції РНБО в "українських і міжнародних судах"

Застосування обмежувальних заходів протидиякон УПЦ (МП) розцінив як переслідування за релігійними переконнями. 

Новінський зібрався оскаржувати санкції РНБО в "українських і міжнародних судах"
Вадим Новінського
Фото: Вадим Новінський у Facebook

Протидиякон і колишній народний депутат Вадим Новінський вважає застосування Радою національної безпеки і оборони санкцій проти нього переслідуванням за релігійні переконання.

У фейсбук він написав, що протягом багатьох років "відчував тиск через свою принципову підтримку канонічного православʼя в Україні та благодійну допомогу Українській православній церкві". 

Новінський вважає себе патріотом України і каже, що "завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України", а бізнес, де він є акціонером, за його словами, вносить суттєвий вклад у економіку та обороноздатність.

"Конституція України гарантує свободу віросповідання, і я реалізую це право як вірянин та протодиякон УПЦ – Церкви, що об’єднує мільйони громадян України та діє на законних підставах. Вважаючи санкції незаконним переслідуванням через релігійні переконання та послідовну підтримку УПЦ, буду оскаржувати їх застосування в українських та міжнародних судах", – заявив Вадим Новінський.

Він разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Також РНБО було доручено "забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”. 

Крім Новінського, в списку, серед інших, намісник Києво-Печерської Лаври Павло. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також