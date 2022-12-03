Новінський зібрався оскаржувати санкції РНБО в "українських і міжнародних судах"

Протидиякон і колишній народний депутат Вадим Новінський вважає застосування Радою національної безпеки і оборони санкцій проти нього переслідуванням за релігійні переконання.

У фейсбук він написав, що протягом багатьох років "відчував тиск через свою принципову підтримку канонічного православʼя в Україні та благодійну допомогу Українській православній церкві".

Новінський вважає себе патріотом України і каже, що "завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України", а бізнес, де він є акціонером, за його словами, вносить суттєвий вклад у економіку та обороноздатність.

"Конституція України гарантує свободу віросповідання, і я реалізую це право як вірянин та протодиякон УПЦ – Церкви, що об’єднує мільйони громадян України та діє на законних підставах. Вважаючи санкції незаконним переслідуванням через релігійні переконання та послідовну підтримку УПЦ, буду оскаржувати їх застосування в українських та міжнародних судах", – заявив Вадим Новінський.

Він разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Також РНБО було доручено "забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”.

Крім Новінського, в списку, серед інших, намісник Києво-Печерської Лаври Павло.