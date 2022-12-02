Яхту Медведчука продадуть на аукціоні, а кошти передадуть Україні, - The Guardian

Співробітники АРМА прилетіли до Хорватії та вже оглянули заарештоване судно.

Арештовану в Хорватії 92,5-метрову яхту нардепа ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука Royal Romance продадуть на аукціоні, а кошти передадуть українському Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що вартість яхти - 200 мільйонів доларів (163 мільйони фунтів стерлінгів).

Наразі співробітники АРМА прилетіли до Хорватії та вже оглянули заарештоване судно.

"АРМА розшукувала вказаний актив у рамках кримінального провадження, а згодом після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - пояснили в агенстві.

Це буде перший подібний аукціон після того, як західні уряди запровадили санкції проти РФ за її військове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, елітну яхту Медведчука арештували в березні. Повідомлялося, що її утримання обходиться у 20 млн на рік.

Медведчука звинувачууть у державній зраді. Коли його затримали, він спочатку перебував під домашнім арештом, а 27 лютого - втік. У вересні Медведчук був переданий до Росії в межах обміну військовополоненими. За нього повернули захисників Азовсталі.

У листопаді український усд почав спеціальне судове провадження щодо звинувачення Медведчука в державній зраді та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей.