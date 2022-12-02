Російський канал "Дождь" оштрафували в Латвії на 10 000 євро, міністр оборони порадив йому вертатися до Росії

Головред каналу в ефірі заявив, що медіа допомогло російським військовим "з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті".

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що російський телеканал "Дождь", який мовить з латвійської території, має переїхати назад до Росії.

Так він відреагував у твіттер на скандал довкола заяви одного з ведучих, головного редактора каналу Тихона Дзядко. Він у випуску програми від 1 грудня заявив: "Надсилайте нам повідомлення на пошту чи пишіть у телеграм. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті".

"Я вважаю, що "Дождь" повинен їхати працювати в Росію і треба анулювати його дозвіл на проживання", – заявив Пабрікс.

Окрім того, канал показав у ефірі Крим як частину Росії і назвав російську армію "нашою армією". За це Національна рада з електронних ЗМІ наклала штраф на канал у 10 000 євро, повідомив її голова Іварс Аболінс.

Канал "Дождь" видалив ефір із заявою Дзядко і заперечує допомогу російській армії, яка вторглася в Україну.

Канал веде мовлення з Риги з липня 2022 року. Після початку вторгнення в Україну мовлення з російської території було призупинено.

"Дождь" позиціонує себе як "незалежний канал". У 2017 його трансляція в Україні була заборонена, оскільки канал Крим "приписував" до Росії.