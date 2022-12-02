Airbus планує відмовитися від російського титану "за кілька місяців", – Reuters

Airbus припинить свою залежність від Росії щодо постачання титану протягом декількох місяців, заявили в четвер у компанії.

Про це повідомило агентство Reuters.

Росія є найбільшим виробником цього стратегічного металу, який цінується за свою міцність та низьку вагу. В авіавиробництві його використовують в основному в авіаційних двигунах і шасі великих літаків.

"Ми перебуваємо в процесі відокремлення від Росії, коли йдеться про титан. Це буде питання місяців, а не років", –сказав виконавчий директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.

Втім остаточна дата відмови невідома.

"Я не можу назвати вам точну дату, це відносно складний процес із сертифікацією та всім іншим, що вимагає авіація, але це відбудеться", – сказав колишній керівник операцій Airbus.

Агентство нагадує, що ЄС досі уникав заборони на російські товари, окрім сталі та вугілля, залишаючи титан поза будь-якими обмеженнями, запровадженими після вторгнення Росії в Україну.

Airbus заявляє, що намагається знайти альтернативних постачальників, тоді як конкуренти із Boeing кажуть, що призупинили закупівлі російського титану.

Джерела в галузі повідомляють, що компанія розширила закупівлі зі США та Японії, вивчаючи нові джерела. Сертифікація нових постачальників за суворими аерокосмічними стандартами може займати роки.

"Поки що Airbus все ще закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно на шляху до того, щоб стати незалежними від нього", – сказав Шолхорн.

Він додав, що компанії більше не потрібен титан для військової продукції, а потреба в ньому для цивільних літаків хоч і "недовго", але залишатиметься.

Reuters нагадує, що відповідно до річного звіту Airbus за 2019 рік, у минулому програми з виробництва військових гелікоптерів NH90 і Tiger покладалися на російський титан.

Попри неодноразові заклики Президента України Зеленського до західних урядів щодо посилення економічних санкцій проти Росії, в квітні Airbus заявив, що санкції проти стратегічного металу завдадуть шкоди аерокосмічній галузі, але майже не зашкодять економіці Росії.

Нагадаємо, у липні російського виробника титану "ВСМПО-Авісма" було вилучено з нового пакету санкцій. Компанія Airbus публічно закликала ЄС утриматися від заборони продажу російського титану.