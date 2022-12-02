СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
ГоловнаСвіт

Держсекретар з питань безпеки Іспанії розповів деталі про розіслані листи з піротехнічною речовиною

Матеріал, ймовірно, мав на меті спричинити раптове полумʼя, а не вибухи. 

Держсекретар з питань безпеки Іспанії розповів деталі про розіслані листи з піротехнічною речовиною
Фото: Рубрика

Розіслані в Іспанії листи з піротехнічною речовиною всі мають схожі характеристики. За попередніми даними, надсилалися вони з Іспанії, пише Bloomberg із посиланням на заяву державного секретаря з питань безпеки Рафаеля Переза.

Матеріал, який використовується в них, схоже, був розроблений для створення раптового полум'я, а не вибуху, додав він.

Листи з піротехічним матеріалом отримали премʼєр-міністр Іспанії, посольство України в Мадриді, збройна компанія, продукцію якої постачали українцям, міністерство оборони, база ВПС і посольство США. 

Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, спричинений відкриттям посилки. Пакунок призначався послу і вибухнув у руках коменданта, який його перевіряв. Чоловік отримав легкі поранення і вже виписаний із лікарні. 

Після цього зʼясувалося, що листи також розіслали супутниковому центру ЄС, розташованому на базі військово-повітряних сил біля Мадрида та виробнику зброї Instalaza в Сарагосі на північному сході Іспанії. Instalaza виробляє реактивну систему залпового вогню С90, яку Іспанія поставила в Україну.

Окрім того, листа з небезпечною речовиною отримав премʼєр Педро Санчес. Його охорона виявила таку посилку ще до вибуху в українському посольстві, 24 листопада. 

1 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще два посольства України, крім посольства Іспанії, отримали листи з погрозами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також