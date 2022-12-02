Держсекретар з питань безпеки Іспанії розповів деталі про розіслані листи з піротехнічною речовиною

Розіслані в Іспанії листи з піротехнічною речовиною всі мають схожі характеристики. За попередніми даними, надсилалися вони з Іспанії, пише Bloomberg із посиланням на заяву державного секретаря з питань безпеки Рафаеля Переза.

Матеріал, який використовується в них, схоже, був розроблений для створення раптового полум'я, а не вибуху, додав він.

Листи з піротехічним матеріалом отримали премʼєр-міністр Іспанії, посольство України в Мадриді, збройна компанія, продукцію якої постачали українцям, міністерство оборони, база ВПС і посольство США.

Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, спричинений відкриттям посилки. Пакунок призначався послу і вибухнув у руках коменданта, який його перевіряв. Чоловік отримав легкі поранення і вже виписаний із лікарні.

Після цього зʼясувалося, що листи також розіслали супутниковому центру ЄС, розташованому на базі військово-повітряних сил біля Мадрида та виробнику зброї Instalaza в Сарагосі на північному сході Іспанії. Instalaza виробляє реактивну систему залпового вогню С90, яку Іспанія поставила в Україну.

Окрім того, листа з небезпечною речовиною отримав премʼєр Педро Санчес. Його охорона виявила таку посилку ще до вибуху в українському посольстві, 24 листопада.

1 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще два посольства України, крім посольства Іспанії, отримали листи з погрозами.