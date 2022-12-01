Естонців попередили про можливі відключення світла через Росію

"Коли я говорю про перебої, я нікого не лякаю і не загрожую, я просто констатую факт", - зазначила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила громадян про відключення світла, тому що в країні спостерігається дефіцит електроенергії. В цьому, в тому числі винна й Росія.

Про це пише місцевий ресурс ERR.EE.

"Зараз ми знаходимося в ситуації, коли у всьому регіоні є дефіцит електроенергії. На це є різні причини. Одна з причин полягає в тому, що 1000 мегават більше не надходить з Росії, тому не вистачає більше 1000 мегават", - заявила Каллас на прес-конференції в уряді.

Вона також зазначила, що кілька реакторів на важливих електростанціях в Швеції та Фінляндії наразі не працюють, а їх власна електростанція в Аувере знову зламалась.

"Коли я говорю про перебої, я нікого не лякаю і не загрожую, я просто констатую факт, що ми маємо знижувати споживання та зміщувати його за межі пікового навантаження у часі. Тобто з 7 до 9 або з 16 до 19, там споживання високе. Якщо ми цього не зробимо, то можемо бути змушені зробити регіональні відключення електроенергії на кілька годин", - пояснила прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу наголосив, що Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння.