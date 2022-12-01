​Посли G7 закликали Україну поновити роботу Вищої Ради Правосуддя

Очікується, що вже в січні З'їзд суддів призначить вісьмох нових членів ВРП.

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликають поновити роботу Вищої Ради Правосуддя в Україні.

Про це повідомляється у Twitter послів G7.

"Під час воєнної агресії Росії та жорстоких атак на критичну інфраструктуру Україна продовжує реалізацію реформ. Вітаємо оприлюднення Етичною радою рішень щодо кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів", - йдеться в повідомленні.

Посли зазначили, що очікують, що вже в січні З'їзд суддів призначить вісьмох нових членів ВРП.

"Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху України до ЄС", - наголосили посли.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя в Україні не працює з 22 лютого. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов.

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.

24 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів ВРП,