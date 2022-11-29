Головне за день. Вівторок, 29 листопада

Ворожі обстріли Лимана та Херсона, засідання очільників МЗС країн НАТО у Бухаресті, зустріч міністрів юстиції країн "Великої сімки" в Берліні, доля одеської Катерини ІІ. Яким запам’ятається 279-й день повномасштабної війни.

Допомога Україні стала топ-темою одразу двох самітів - очільників МЗС країн НАТО у Бухаресті та міністрів юстиції країн "Великої сімки" в Берліні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, не припиняють артилерійські обстріли Херсона.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 29 листопада – в новині.

Росія обстріляла ракетними системами залпового вогню Лиман Донецької області. Одна людина загинула, три поранені.

"Окупанти завдали удару з РСЗВ «Град» по житловому сектору", – повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, вранці та вночі окупанти стріляли по всій лінії фронту. На Лисичанському напрямку було поранено одну мирну людину.

Російські окупанти обстріляли в Херсоні обласну лікарню.

"Обстріл обласної клінічної лікарні у Херсоні – це чергове пробиття дна з боку російської федерації. Армія, яка артилерією воює з лікарями та пацієнтами", – повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За даними заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, потерпілих унаслідок обстрілу немає. В будівлі вибито вікна.

Херсон щоденно зазнає ворожих обстрілів. Армія Росії атакує мирне населення з важкої артилерії, "Градів" та мінометів. Влада закликає місцевих евакуюватися до безпечніших регіонів. Тих, хто не хоче тимчасово виїхати, закликали дізнатися адреси укриттів та слідувати туди у випадку ракетних і артилерійських атак.

У Херсоні також розгорнуто так звані пункти незламності, де можна зарядити пристрої та зігрітися. Поступово відновлюється електропостачання.

По місту Слов’янськ Донецької області росіяни завдали удару ракетами С-300. Пошкоджено кілька будівель.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що брутальні атаки Росії на цивільну інфраструктуру не зламають українського народу і підштовхують союзників надавати Україні ще більшу підтримку.

"Це війна, це брутальна війна, з цілеспрямованими атаками на критичну інфраструктуру – тепло, світло, воду, газ. Мета цього – заподіяти якнайбільше страждань українським цивільним, спробувати зламати їхню відданість, їхню єдність у протистоянні російському вторгненню. Я впевнений, що президент Путін не досягне успіху в тому, щоб український народ, українські Збройні сили та українське керівництво відступили, а й навіть іще більше мобілізує їх. Це ще більше спонукає союзників у НАТО робити ще більше. Тому що ми маємо гарантувати, що Росія не переможе", – заявив Столтенберг перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Бухаресті.

Генсек НАТО впевнений: "якщо Путін виграє цю війну, це означатиме, що авторитарні лідери, використовуючи брутальну силу, вторгаючись в іншу країну, порушуючи міжнародне право, можуть досягти своєї мети".

Під час саміту Єнс Столтенберґ також повідомив, що серед країн НАТО триває обговорення надання Україні систем ППО Patriot.

"У питанні надання нових систем, що стосується Patriot - зараз триває дискусія про це. Але також ідеться про те, щоб уже надані системи функціонували та були ефективними, і для цього ми повинні надавати запчастини для ремонту систем, та боєприпаси", - сказав генсек.

Детальніше – в новині.

Міністри юстиції країн "Великої сімки" в Берліні почали обговорювати координацію зусиль зі збору доказів воєнних злочинів в Україні та притягнення до відповідальності злочинців. Це перша в історії зустріч у такому форматі.

"Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, хто їх скоїв, і де вони були скоєні", – заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман перед головуванням на зустрічі, назвавши її "складним завданням".

Він зокрема наголосив, що в Україні задокументовано вже понад 45 000 випадків воєнних злочинів. Німеччина та інші держави також проводять розслідування.

"Ми хочемо це координувати. Міністри юстиції надсилають політичний сигнал", – зазначив Бушманн.

У 2022 році одеський пам'ятник Катерині ІІ п'ять разів обмальовували та відкривали через це кримінальні провадження.

Про це свідчить відповідь одеської поліції на запит журналіста LB.ua.

Загалом одеську поліцію 20 разів повідомляли про дії невідомих осіб з пам'ятником, внаслідок чого було відкрито кримінальне провадження за ст. 298 ч.3 “Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини” та складено 4 адміністративних протоколи за ст.152 КУПаП “порушення правил благоустрою”.

Крім цього, 6 повідомлень не знайшли об'єктивного підтвердження.

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