Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
ГоловнаСуспільствоВійна

Якщо не буде масованих обстрілів, то вже у ці вихідні буде краще з електрикою, - Укренерго

В компанії нагадали, що таких ударів по енергосистемі не відчувала жодна країна в історії.

Якщо не буде масованих обстрілів, то вже у ці вихідні буде краще з електрикою, - Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

За умови відсутності масованих обстрілів покращення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.

Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, інформує Радіо Свобода.

«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.

Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.

«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».

Нагадаємо, що 30 листопада дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%. Наразі цей дефіцит занадто великий, щоб перейти на відключення електроенергії за графіками.

Загалом 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України становить 27%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також