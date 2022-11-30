Якщо не буде масованих обстрілів, то вже у ці вихідні буде краще з електрикою, - Укренерго

В компанії нагадали, що таких ударів по енергосистемі не відчувала жодна країна в історії.

За умови відсутності масованих обстрілів покращення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні.

Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, інформує Радіо Свобода.

«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.

Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.

«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».

Нагадаємо, що 30 листопада дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%. Наразі цей дефіцит занадто великий, щоб перейти на відключення електроенергії за графіками.

Загалом 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України становить 27%.