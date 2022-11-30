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Нацгвардійці ​знищили кілька засідок окупантів на Луганщині

Українські захисники ліквідували щонайменше одного окупанта, троє отримали поранення.

Нацгвардійці ​знищили кілька засідок окупантів на Луганщині
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Аеророзвідники Національної гвардії України та Збройних сил України спільно виявили та знищили кілька засідок росіян у Луганській області.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії в Telegram.

"Українські захисники ліквідували щонайменше одного окупанта, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також виведена з ладу броньована техніка та боєкомплект на танку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гвардійці завдали ударів по противнику, використовуючи БПЛА, з допомогою якого скидалися спеціально модернізовані боєприпаси.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили шість атак ворога на Донеччині і Луганщині.

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