Судитимуть дезертира, який обманом планував заманити українських військових до окупованого Херсону, - ДБР

Колишній український військовослужбовець обвинувачується у виправдуванні збройної агресії РФ проти України, дезертирстві зі зброєю, привласненні бойових припасів.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього військового, який після повномасштабного вторгнення в Україну хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після початку бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону", - йдеться у повідомленні.

Він планував ввести в оману інших військовослужбовців щоб заманити їх до Херсона під виглядом "наказу командування".

Надалі перебуваючи на тимчасово окупованій території зрадник активно пропагував проросійські погляди, підтримував війну проти України та виправдовував злочини РФ проти мирних українців.

Колишній український військовослужбовець обвинувачується у виправдуванні збройної агресії РФ проти України, дезертирстві зі зброєю, привласненні бойових припасів (ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України).

Наразі він перебуває у розшуку. Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Раніше повідомлялось, що перед судом постане експравоохоронець з Херсону, який зараз працює на окупантів. Він обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.