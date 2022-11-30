Новим гендиректором "Мотор Січ" призначили Олексія Нікіфорова

Також обрано новий склад наглядової ради та її голову.

Президента публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва звільнено з посади. Наразі наказом міністра оборони генеральним директором підприємства призначено Олексія Нікіфорова.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва. Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров", - йдеться в повідомленні.

Також обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника Міністра економіки Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

"Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. «Мотор Січ» буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента АТ "Мотор Січ" Вʼячеслава Богуслаєва та керівника одного із департаментів підприємства. За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання гуртових партій українських авіадвигунів до РФ.

У листопаді СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать Богуслаєву.