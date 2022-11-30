Судитимуть трьох військових РФ, які знущалися та закопували в холодний ґрунт мешканця Київщини, - ОГ

Військові Збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох військовослужбовців РФ. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що військові Збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району, жорстоко поводилися з цивільною особою", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем - завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надаючи води, їжі та одягу, а також декілька днів тримали його без верхнього одягу в ямі на вулиці.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, днями міністри юстиції країн "Великої сімки" обговорювали скоєні в Україні воєнні злочини. Така зустріч відбулася вперше в історії цього формату.