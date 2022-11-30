СБУ затримала двох колаборантів із колишнього «МВД РФ» на Херсонщині, які викрадали українців до катівень

В результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні Служба безпеки викрила двох поплічників ворога, які під час захоплення міста добровільно вступили до створеного окупантами «главного управления мвд Херсонской области».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Після «співбесіди» з представниками ФСБ одного зі зрадників призначили «следователем» і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону», - інформує спецслужба.
Ворог намагався поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України через терор і репресії, тож до потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Іншого колаборанта призначили «патрульным полиции» у складі окупаційного органу.
Перебуваючи на цій «посаді», він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян.
Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.
Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, перед судом постане експравоохоронець із Херсону, який працює на окупантів. Він обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.