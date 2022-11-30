Морози та ожеледиця: синоптики дали прогноз на перший день зими

У четвер, 1 грудня, в Україні опадів не передбачається.

У четвер, 1 грудня, в Україні опадів не передбачається. Подекуди місцями можливі пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями, без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекудии ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, на сході країни - місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що температура у більшості районів північної частини вночі - 6-11° морозу. На Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу. На решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 7-12° тепла.