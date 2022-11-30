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В останній день осені в Україні буде без опадів

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В останній день осені в Україні буде без опадів

На останній день осені, 30 листопада синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму. 

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