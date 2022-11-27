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Мер Києва просить водіїв не виїжджати у місто на власних авто – можливий снігопад

Передбачається погіршення погодних умов.

Мер Києва просить водіїв не виїжджати у місто на власних авто – можливий снігопад
Фото: facebook.com/UkrHMC

На сьогодні синоптики прогнозують у Києві снігопад. Комунальні служби готові до зміни погодних умов і прибирання міста.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Віталій Кличко.

За його словами, з вечора напоготові перебувають працівники Київавтодору. Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття в столиці.

Готове і житлово-комунальне господарство – керуючі компанії мають 167 одиниць техніки та понад 4 тисячі працівників, яких задіюватимуть відповідно до потреби і масштабів негоди. Також свої балансові території виїдуть прибирати техніка та працівники зеленбудів столиці.

 

“Ситуація на дорогах залежатиме не тільки від комунальників, а й від обережності та відповідальності водіїв. Будь ласка, під час негоди не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Не паркуйтеся на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки”, – наголосив мер.

Кличко також звернувся до пішоходів з проханням бути обережними і уважними, а у темну пору доби носити одяг зі світловідбиваючими елементами.

Нагадаємо, киян попередили про снігопади та морози найближчими днями. 

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