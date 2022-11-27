На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних

Невідомою залишається кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу через атаки окупантів у Донецькій області загинули п'ятеро мирних жителів, а ще чотири отримали поранення.

Про це повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко.

При цьому він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що у результаті авіаудару, завданого російськими окупантами по місту Часів Яр у Донецькій області, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.