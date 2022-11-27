Учора ЗСУ знищили 600 окупантів і чотири танки

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 600 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 87 310 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 87 310 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2905 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 856 (+8) од,

артилерійських систем – 1 897 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Нагадаємо, минулої доби українські військові відбили п’ять атак ворога на Донбасі. ЗСУ нанесли удар по зосередженню живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.