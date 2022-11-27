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Учора ЗСУ знищили 600 окупантів і чотири танки

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Учора ЗСУ знищили 600 окупантів і чотири танки
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 600 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 87 310 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 87 310 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2905 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 856 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 897 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

 

Нагадаємо, минулої доби українські військові відбили п’ять атак ворога на Донбасі. ЗСУ нанесли удар по зосередженню живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.

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