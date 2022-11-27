Учора ЗСУ знищили 600 окупантів і чотири танки

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 600 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 87 310 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 87 310 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2905 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 856 (+8) од,
- артилерійських систем – 1 897 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Нагадаємо, минулої доби українські військові відбили п’ять атак ворога на Донбасі. ЗСУ нанесли удар по зосередженню живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.