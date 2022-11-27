Уночі 27 листопада російські військові обстріляли ракетами С-300 агропідприємство у передмісті Запоріжжя.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю", – йдеться у дописі.

Попередньо, влучили у страусину ферму. Люди не постраждали.

Нагадаємо, росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі міста Оріхів Запорізької області.