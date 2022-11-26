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На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина

Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина
Фото: Ярослав Янушевич

У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністраії Ярослав Янушевич.

“Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина”, – написав він. 

Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, станом на 26 листопада від російської агресії в Україні постраждало понад 1289 дітей: 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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