Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністраії Ярослав Янушевич.

“Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина”, – написав він.

Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, станом на 26 листопада від російської агресії в Україні постраждало понад 1289 дітей: 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості.