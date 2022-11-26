Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини є підліток.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Окупаційні війська рф продовжують воювати з цивільними, бо на полі бою досягнути своєї мети не можуть. Стисло про наслідки сьогоднішньої атаки рашистів. Ракетами ворог поцілив по двом районам Дніпра”, – зазначив він.
Стан постраждалого хлопця – стабільний. Четверо громадян ушпиталені, їм надано необхідну медичну допомогу.
Одна 77-річна жінка перебуває у тяжкому стані.
Окрім того, пошкоджено церкву, понад півсотні приватних осель й одну багатоповерхівку. Також – два навчальні заклади. Внаслідок атаки без газу залишилось 35 приватних домівок.
Нагадаємо, 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі.