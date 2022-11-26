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Серед постраждалих на Дніпропетровщині є підліток, жінка у важкому стані

Четверо громадян ушпиталені, їм надано необхідну медичну допомогу. 

Серед постраждалих на Дніпропетровщині є підліток, жінка у важкому стані
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини є підліток. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Окупаційні війська рф продовжують воювати з цивільними, бо на полі бою досягнути своєї мети не можуть. Стисло про наслідки сьогоднішньої атаки рашистів. Ракетами ворог поцілив по двом районам Дніпра”, – зазначив він. 

Стан постраждалого хлопця – стабільний. Четверо громадян ушпиталені, їм надано необхідну медичну допомогу. 

Одна 77-річна жінка перебуває у тяжкому стані.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука
Обстрілами знищено чотири приватних будинки, ще два згоріло. Понівечено приміщення, в якому виготовляли крупи: окупанти розгатили понад тисячу квадратних метрів складу.

Окрім того, пошкоджено церкву, понад півсотні приватних осель й одну багатоповерхівку. Також – два навчальні заклади. Внаслідок атаки без газу залишилось 35 приватних домівок.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука
“Рятувальники ліквідували дві пожежі. Нині продовжують шукати людину, яка, ймовірно, перебуває під завалами. Роботи тривають, залучили кінологічну службу”, – зазначив він.
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука
В інших районах Дніпропетровщини протягом дня – без надзвичайних ситуацій.
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Нагадаємо, 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. 

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