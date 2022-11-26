Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини є підліток.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Окупаційні війська рф продовжують воювати з цивільними, бо на полі бою досягнути своєї мети не можуть. Стисло про наслідки сьогоднішньої атаки рашистів. Ракетами ворог поцілив по двом районам Дніпра”, – зазначив він.

Стан постраждалого хлопця – стабільний. Четверо громадян ушпиталені, їм надано необхідну медичну допомогу.

Одна 77-річна жінка перебуває у тяжкому стані.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Обстрілами знищено чотири приватних будинки, ще два згоріло. Понівечено приміщення, в якому виготовляли крупи: окупанти розгатили понад тисячу квадратних метрів складу.

Окрім того, пошкоджено церкву, понад півсотні приватних осель й одну багатоповерхівку. Також – два навчальні заклади. Внаслідок атаки без газу залишилось 35 приватних домівок.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

“Рятувальники ліквідували дві пожежі. Нині продовжують шукати людину, яка, ймовірно, перебуває під завалами. Роботи тривають, залучили кінологічну службу”, – зазначив він.В інших районах Дніпропетровщини протягом дня – без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі.