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У Дніпрі є приліт, комунікації не постраждали, - Філатов

Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.

У Дніпрі є приліт, комунікації не постраждали, - Філатов

В суботу, 26 листопада, росіяни завдали удару по місту Дніпро.

Про це заявив у Телеграм міський голова Борис Філатов.

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій", - зазначив мер Дніпра.

За його словами, подробиці обстрілу та інформацію про ймовірні жертви наразі очікують від військової адіміністрації.

"Аварійні служби вже виїхали на місце", - додав Філатов.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що внаслідок удару частково зруйновані 7 приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Постраждала жінка, її витягли з-під завалів і доставили до лікарні. 

Нагадаємо, що 23 листопада майже весь Дніпро залишився без світла після удару російських окупантів.

Також у Дніпрі під час ракетної атаки 17 листопада було поранено 23 людей.

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