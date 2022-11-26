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Через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців, - МЗС Латвії

Ринкевичс заликав перемогти наступників Сталіна.

Через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців, - МЗС Латвії
Фото: mfa.gov.lv

Очільник МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців та закликав перемогти наступників Сталіна.

Про це Ринкевичс написав у Твіттері.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - зазначив глава МЗС Латвії.

Нагадаємо, що 26 листопада, Україна вшановує памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років. 

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