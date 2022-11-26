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Головне за ніч. Субота, 26 листопада

День памʼяті жертв Голодомору, відбиті атаки противника на Донеччині, нічні ворожі обстріли, "вкид" щодо повторного нападу з боку Білорусі.

Головне за ніч. Субота, 26 листопада
Наслідки обстрілу Краматорська 25 листопада
Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Сьогодні, 26 листопада, Україна вшановує памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років. 

О 16 годині відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку". 

Унаслідок Голодомору 1932-1933 років загинули мільйони українців. Більше інформації – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Ворог завдав 11 ракетних, сімох авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області, Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють на Луганщині. На тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування тільки російських військових. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 26 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 26 листопада склали орієнтовно 86 710 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 560 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни стріляли з "Градів" по Дніпропетровщині, під вогнем опинилися також Чернігівська, Запорізька, Харківська, Луганська, Донецька області, йдеться в ранковому зверненні обласних воєнних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. 

Більше інформації – в новині.

Інформація про нібито плани ворога атакувати Україну військами РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада не відповідає дійсності, повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України. 

“Ця інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню”, - розповіли у розвідці. 

Мета інформаційної спецоперації полягає в тому, щоб спровокувати Україну перекинути війська до кордону з Білоруссю. Таким чином був би послаблений наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України, а білоруси могли б дійти висновків, що Україна планує їх атакувати.

ГУР Міноборони зазначило, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого “вторгнення” 25-28 листопада, а за кілька годин дата “вторгнення” змістилася на 28-29 листопада. Так вороги намагались посіяти паніку в Україні.

Розвідники наголосили, що наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні завдання, і закликали громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. 

На широко анонсованій "зустрічі Путіна з матерями мобілізованих росіян" ролі "матерів" зіграли чиновниці і депутатки. Виставу влаштували після того, як зустрічі з російським керівництвом почали добиватися учасниці "Ради матерів і дружин військовослужбовців", пише проєкт Радіо Свобода "Сибирь. Реалии".

Журналісти зазначили, що учасниці "Ради матерів" живуть в усіх регіонах Росії. Їхні чоловіки чи діти або вже відправлені на війну, або їм загрожує мобілізація. Однак на зустрічі з Путіним жодної представниці цього обʼєднання не було. 

"Майже одразу зʼясувалося, що "мами мобілізованих" були спеціально відібрані", – наголосили журналісти.

Зокрема на проблеми російських солдатів Путіну скаржилася депутатка-єдинороска. Також за столом із Путіним сиділа чиновниця з Хакасії, яка раніше була радницею голови республіки. Ще одна учасниця спектаклю – керівниця Підмосковного виконкому ЗНФ. Помітили там і членкиню Громадської палати Оріхова-Зуєва та режисерку православних патріотичних фільмів Олесю Шигіну. 

Від себе додамо, що справжність Путіна на цій зустрічі теж викликає сумніви.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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