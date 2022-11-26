Росіяни стріляли з "Градів" по Дніпропетровській області, у Херсоні за пʼять днів загинули 15 людей

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

У Чернігівській області вночі росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань, повідомили в зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кушугум, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Ноаоданилівка, Щербаки, Червоне, Малинівка, Чарівне, Камянське, Дорожнянка, Ольгіаське, Білогір'я, Мпла Токмачка, Малв Щербаки, Кам'янське, Плавні. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів російськими військовослужбовцями. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області окупанти усі ніч тероризували Нікопольський район. Ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю, Марганцю та селах Марганецькоі громади. Люди цілі. Більшість снарядів потрапили на відкриті території міст та сіл. Працівники ДСНС проводять обстеження територій. З’ясовують деталі та наслідки обстрілів.

У Харківській області окупанти протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області. Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі в шести гаражах. Постраждалих немає. Зранку знову були удари по Куп’янську. Попередньо, один постраждалий. Деталі уточнюються. Вчора ввечері росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону. Росіянами обстріляні із танків та ствольної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки і Площанки. Щодня ЗСУ завдають значних втрат окупантам, що базуються у Луганській області. Ситуація залишається складною.

Уночі і зранку в Донецькій області були обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. Вчора ввечорі – ракетні удари по Краматорську. Поцілили у промислове підприємство, пошкодили дві адмінбудівлі, багатоповерхівки. Одна людина поранена. Протягом доби обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади.

Не послаблюється напруга на лінії фронту поблизу Вугледару, Мар'їнки, Красногорівки, Торецька, Бахмута. За добу на Донеччині четверо мирних поранених.

У Херсонській області ворог не перестає цілодобово накривати вогнем деокуповані населені пункти області. За інформацією ГШ ЗСУ, окупантами обстріляні райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон. Найбільше від масованих атак страждає Херсон.

Протягом 20-25 листопада від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждали, серед яких одна дитина.

У Новомиколаївській ТГ Скадовського району відбулась ротація військових Росії, в будинки знову заїхало багато окупантів, серед них є кадировці.

Через постійні російські обстріли здійснено евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона. Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані з міста. До Херсонщини продовжують надходити гуманітарні конвої від інших регіонів України та благодійних організацій.

Нагадаємо, Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронту. Щодоби росіяни проводять у середньому 200 обстрілів: як позицій військових, так і самого міста.