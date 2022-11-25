Головне за день. П’ятниця, 25 листопада

Удари авіації Сил оборони, ключове завдання тижня, ворожі обстріли Херсона, Краматорська та Харківщини, обшуки СБУ в приміщенні УПЦ (МП) на Буковині. Яким запам’ятається 275-й день повномасштабної війни.

Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – це енергетика. Від середи й до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи, повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже подолано. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка”, - звернувся до співвітчизників президент.

Що ще сказав Володимир Зеленський – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Окупанти завдали 4 ракетних ударів по Комишувасі Запорізької області, здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 25 листопада – в новині.

Удень 25 листопада російські війська знову обстріляли Херсон.

Кількість потерпілих і деталі обстрілу уточнюються.

Згодом містяни чули вибухи.

Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів загинули семеро мирних херсонців. В області було вбито ще трьох, тож загальна кількість загиблих склала 10. Ще 54 людини були поранені. Влада закликає херсонців тимчасово евакуюватися.

Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджено багатоповерхівки.

За оновленою інформацією, поранено одного чоловіка.

Також росіяни вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківщини.

Наразі усі чотири атомні електростанції України мають доступ до національної електромережі.

“Усі чотири діючі атомні електростанції України знову мають доступ до національної електромережі після того, як цього тижня через російські атаки на них повністю припинилося електропостачання”, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.

Крім того, завершилася тижнева місія експертів МАГАТЕ з ядерної безпеки до Чорнобиля та зони відчуження.

Нагадаємо, енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні, але в системі лишається дефіцит у 30%. Тому в усіх областях введені планові і аварійні графіки вимкнення світла.

У листопаді Сполучені Штати вшановують пам’ять українців, які загинули внаслідок Голодомору, заявив президент США Джо Байден.

“У той час, як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому”, – цитує слова американського президента Посольство США.

Президент Сполучених Штатів нагадує, що у листопаді цього року відзначаються роковини Голодомору – “смерті від голоду”.

Він наголосив, що США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

“І ми вклоняємося перед відважним українським народом, який продовжує хоробро чинити опір нападу Росії на свою демократію”, – сказав Джо Байден.

СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), повідомили в пресслужбі СБУ. За даними джерел LB.ua, обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду очільника Києво-Печерської лаври замість Павла.

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