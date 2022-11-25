Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні лунають вибухи
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсонській області росіяни вбили ще 10 мирних людей, поранили – 54

Окупанти стріляли по двох районах. 

У Херсонській області росіяни вбили ще 10 мирних людей, поранили – 54
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
Фото: Поліція Херсонської області

Російська армія вбила ще 10 мешканців Херсонської області, 54 людини отримали поранення. За минулу добу ворог відкривав вогонь 49 разів.

Про це в Телеграм повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Окупанти били по двох районах. 

За даними голови ОВА, у Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби. 

Також росіяни стріляли по Зеленівці, Чорнбаївці та Степанівці. 

У Бериславському районі обстріляли Берислав. Пошкоджено житлові будинки. 

Учора в звільненому Херсоні декілька разів лунали вибухи. Росіяни обстрілюють місто та інші населені пункти, які були деокуповані. Влада закликає херсонців за можливості евакуюватися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також