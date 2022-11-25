У Херсонській області росіяни вбили ще 10 мирних людей, поранили – 54

Окупанти стріляли по двох районах.

Російська армія вбила ще 10 мешканців Херсонської області, 54 людини отримали поранення. За минулу добу ворог відкривав вогонь 49 разів.

Про це в Телеграм повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Окупанти били по двох районах.

За даними голови ОВА, у Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також росіяни стріляли по Зеленівці, Чорнбаївці та Степанівці.

У Бериславському районі обстріляли Берислав. Пошкоджено житлові будинки.

Учора в звільненому Херсоні декілька разів лунали вибухи. Росіяни обстрілюють місто та інші населені пункти, які були деокуповані. Влада закликає херсонців за можливості евакуюватися.