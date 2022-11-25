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Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївської області одну людину травмовано, пошкоджено житлові будинки

Зокрема, багатоповерхівку. 

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївської області одну людину травмовано, пошкоджено житлові будинки
Фото: Анна Стешенко

Російські військові близько 00:08 обстріляли з ракетних систем залпового вогню портову акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївської області. Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Віталій Кім.

Пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку. 

"Одна людина отримала контузію", – повідомив він. 

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно тихо. 

Нагадаємо, що внаслідок масованї ракетної атаки росіян на Україну 23 листопада вся Миколаївська область була знеструмлена. Триває заживлення населених пунктів. За потреби мешканці Миколаєва та інших населених пунктів можуть звернутися до так званих пунктів незламності, де можна зігрітися та зарядити пристрої. 

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