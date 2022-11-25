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Подачу електроенергії на Донеччині відновили, але діють обмеження через бої

Частина споживачів зараз тимчасово без світла.

Подачу електроенергії на Донеччині відновили, але діють обмеження через бої

Подачу електроенергії в Донецькій області відновили, однак через бойові дії в області діють екстрені обмеження. 

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Частина споживачів зараз тимчасово без світла, відповідно до потреб енергосистеми. 

Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера “Укренерго”, а також після завершення ремонтів на лініях, що були ушкоджені обстрілами.

“Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару Росії є вкрай складною. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що постачання електрики відновлено до всіх областей України.

Унаслідок російських ударів 23 листопада було припинено електропостачання до деяких обласних центрів. Знеструмленим опинився і Київ. Знеструмлені були всі українські АЕС. 

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