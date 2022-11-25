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Чехи відраховуватимуть частину оплати за відвідування природних парків країни на підтримку України

Словаччина готова прийняти українських експертів для обміну досвідом у сфері функціонування системи моніторингу довкілля.

Чехи відраховуватимуть частину оплати за відвідування природних парків країни на підтримку України
Олександр Краснолуцький
Фото: fakty.com.ua

Чехія та Словаччина нададуть підтримку українському довкіллєвому сектору.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького на зустрічі з європейськими колегами у Празі.

Міністр навколишнього середовища Чехії Маріан Юречко повідомив, що Чехія готова підтримувати Україну у сфері розвитку природно-заповідних територій та територій Смарагдової мережі. 

Планується, що чехи будуть відраховувати частину коштів, які надходять від відвідування національних природних парків країни, на підтримку України.

Міністр навколишнього середовища Словаччини Ян Будай зазначив, що країна готова в наступному році прийняти у себе українських експертів для обміну досвідом у сфері функціонування системи моніторингу довкілля та інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Нагадаємо, станом на початок листопада розв’язана Росією війна завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень.

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