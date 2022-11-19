Україна імпортувала електроенергію із Словаччини в тестовому режимі

За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами.

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив повторне тестове постачання електроенергії з Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер успішно здійснив 19 листопада.

За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня.

Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

Нагадаємо, в багатьої містах України діють планові та екстрені відключення світла. Вони повʼязані з завданою російськими ударами шкодою мережі. Окупанти з 10 жовтня цілеспрямовано завдають терористичних ударів по енергетичних обʼєктах.

Остання хвиля масованої атаки відбулася вчора, 17 листопада. До того ворог бив ракетами по обʼєктах 15 листопада.