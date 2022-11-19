На звільненій Херсонщині авто підірвалося на російській міні

Є загиблі та поранені цивільні люди.

У звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули та поранені цивільні.

Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив він.

Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Нагадаємо, що у Херсонській області обстановка все ще складна. Ворог не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях наших військ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.