Ворог уночі обстрілював Донецьку область, у Херсонській ситуація все ще складна

Також за добу ворог бив по Сумській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Уночі росіянами здійснено артилерійський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади. Росіяни випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки. Без жертв. Є руйнування та пошкодження у Шалигинській громаді, йдеться у повідомленні від ОВА.

Уночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя, попередньо сімома ракетами. Пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці з’ясовуються. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Запоріжжя, Зарічного, Червоного, Малинівки, Залізничного, Гуляйполя, Кам'янського, Павлівки, Малих Щербаків, Дорожнянки, Ольгівського, Новоандріївки, Новоданилівки, Полтавки, Малої Токмачки, Степногірська. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті ворожих обстрілів. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

У Дніпропетровській області росіяни вночі обстрілювали Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Людей не зачепило. Є пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів уточнюються.

У Харківській минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном із Росією.

В Куп'янську обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – без постраждалих. В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць мін, вибухівок та боєприпасів.

У Луганській минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом доби ворог шість разів атакував наші позиції. Провів 22 артобстріли та завдав двох авіаударів.

У Новоайдарі зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ, які перекинули з Херсонського напрямку. Роздача повісток триває у Новопскові. У першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають фейовий паспорт терористичної "ЛНР", бо перебувають на обліку в росіян.

У Донецькій області вночі був обстріл Курахового (тип зброї встановлюється). Пошкоджені приватні будинки. Також сьогодні вночі були два прильоти по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Упродовж ночі – незначні обстріли позицій у Мар'їнській та Торецькій громадах. Активізація і нарощення потужності обстрілів з 05.30.

Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорка, Північного, Південного, Курдюмівки, Шумів, Дружби, Магдалинівка та м. Залізне. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення не надходило. За добу по області: двоє загиблих, троє поранених.

У Херсонській області обстановка все ще складна. Ворог не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях наших військ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.

За інформацією ГШ ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Милове, Червоний Маяк, Берислав, Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон. У Бериславі внаслідок атаки дрону поранено місцевого мешканця.

Разом із партнерами з благодійних та волонтерських організацій Херсонська ОВА запустила роботу гуманітарних центрів, які працюватимуть у Херсоні, Антонівці та Степанівці. У цих центрах можна отримати безкоштовно продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі.

У Херсоні почали працювати перші "Пункти незламності". Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом. Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА.

Гуманітарна допомога продовжує надходити до Херсона та області.

Нагадаємо, учора ввечері до деокупованого Херсона вирушив перший потяг. Він відправився зі столичного Центрального вокзалу.