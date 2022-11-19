Уночі росіяни випустили понад 60 снарядів по трьох громадах Дніпропетровської області

Цієї ночі ворога знову обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області.

Під ударом були три громади: Нікопольська, Марганецька і Мирівська. Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів", – написав він.

За даними Резніченка, поранених немає. Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються. У інших районах ніч з тривогою, та без ударів.

Нагадаємо, що Нікопольский район росіяни обстрілюють фактично щодня. 17 листопада ворог вдарив і по обласному центру. Поранення отримали 23 людини.