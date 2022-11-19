У Горлівці за один тиждень до лікарні доставили пів тисячі окупантів, переважно – мобілізованих, – Генштаб

Ворог тим часом продовжує атаки на критичну інфраструктуру та помешкання мирних.

Розпочалася 269 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Ворог за добу завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Серебрянівка, Соледар, Спірне тв Яковлівка на Донеччині

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччині та Кам’янське Запорізької області

на Криворізькому напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маякна Херсонському напрямку – з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані.

Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Нагадаємо, унаслідок учорашньої атаки на Запоріжжя постраждали будинки мирних. Половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання.