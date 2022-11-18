Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було.

Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому сьогодні аварійних відключень уже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах та в столиці. Київщина й Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина…” - розповів президент.

Він нагадав, що у Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – “Пункти Незламності”. Перші два. Буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю й отримати допомогу. Розгорнули там звʼязок, є “Старлінки” тощо.

“Сьогодні в Києві був віце-президент Єврокомісії Домбровскіс. Говорили з ним зокрема про енергетику. Також детально обговорили фінансову співпрацю між Україною та Євросоюзом, потреби нашої держави у фінансуванні до кінця року і в наступному році. Очікуємо в цьому році два транші макрофіну – 2,5 млрд євро ще в листопаді і 0,5 млрд євро на початку грудня. Обговорили й нові санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені на європейському рівні”, - зазначив Зеленський.

Сьогодні президент України поспілкувався зі студентською спільнотою Ірландії – країни, яка дуже принципово підтримує Україну. Хоча це нейтральна країна у військовому плані, Ірландія все ж міцно захищає європейські цінності й допомагає нам політично та гуманітарно.

Володимир Зеленський звернувся до ірландців із двома проханнями. Перше – просувати на загальноєвропейському рівні необхідність посилювати санкції проти Росії. Друге – допомагати нам поширювати правду про події в Україні та про російський терор.

“Також звернувся до учасників безпекового форуму в канадському Галіфаксі – це один зі світових безпекових форумів. Іще раз представив українську формулу миру і запросив Канаду та інших наших партнерів обрати для себе такий компонент формули миру, у якому вони можуть проявити своє лідерство максимально. Саме в цьому і є сенс того, як ми викладаємо наші пропозиції щодо відновлення миру. Ми їх розклали на елементи – те, з чого складається російська агресія. І робимо все, щоб знешкодити кожен із цих елементів і щоб через це знешкодити агресора”, - запевнив голова держави.

Президент повідомив, що щодня отримує дуже позитивний фідбек у світі на цей наш підхід – провідні лідери підтримують українську конструктивність, і він вірить, що нам вдасться реалізувати нашу формулу миру.

“Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої. Я хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського та Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Це те, що треба, хлопці! Дякую вам! Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Зеленський зазначив, що на жодній із ділянок фронту українські захисники не пасують перед ворогом. Усюди відповідають, усюди тримають позиції. На визначених ділянках готують майбутні успіхи.

“Говорив сьогодні з Президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за зусилля для подовження нашої експортної зернової ініціативи. Обговорили ще й деталі нашої нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Сподіваюся, що Туреччина долучиться до її реалізації. Звичайно, приділили увагу і безпековій співпраці, і ситуації в енергетиці”, - розповів президент України.

Також Зеленський привітав всіх сержантів Збройних Сил України з їхнім професійним днем.

“Сьогодні вже багато було сказано теплих слів і в армії, і в суспільстві.

Сержанти – це справді ті люди, які забезпечують реальну єдність і взаєморозуміння між командирами та солдатами. Сержантський корпус – це справжня опора армії, і я дякую всім нашим сержантам, які вповні відповідають цим словам. Дякую кожному й кожній, хто зараз служить у наших силах оборони! Дякую всім, хто зробив захист України частиною своєї особистої долі!” - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.