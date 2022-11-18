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У Херсоні запрацювали перші “Пункти Незламності”

Такі пункти будуть відкривати по всьому Херсону та області.

У Херсоні запрацювали перші “Пункти Незламності”
Фото: Ярослав Янушевич

Херсонська ОВА та ДСНС облаштували у Херсоні “Пункти Незламності”, перші з яких вже запрацювали.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

У спеціально облаштованих наметах можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.

“Такі пункти з‘являтимуться по всьому місту та області”, - запевнив Янушевич.

Голова ОВА додав, що до кінця наступного тижня влада сподівається відновити електропостачання. 

Нагадаємо, вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд гривень.

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