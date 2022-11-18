У Херсоні запрацювали перші “Пункти Незламності”

Херсонська ОВА та ДСНС облаштували у Херсоні “Пункти Незламності”, перші з яких вже запрацювали.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
У спеціально облаштованих наметах можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.
“Такі пункти з‘являтимуться по всьому місту та області”, - запевнив Янушевич.
Голова ОВА додав, що до кінця наступного тижня влада сподівається відновити електропостачання.
Нагадаємо, вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд гривень.